В Индии сбили перевозивший взрывчатку беспилотник

В Индии военные сбили неподалеку от границы с Пакистаном беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На борту дрона было найдено пять килограммов взрывчатки.

Беспилотник был сбит в индийском районе Каначак у авиабазы Джамму, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Ранее два беспилотника были использованы во время атаки на базу ВВС в союзной территории Джамму и Кашмир. В результате двух взрывов пострадали два человека, а также было повреждено здание.

Специальный секретарь министерства внутренних дел Индии В. С. Каумуди тогда заявил, что террористы активно используют новые технологии против стратегических и коммерческих объектов. Индийским военным известны случаи, когда террористы использовали БПЛА для контрабанды оружия через границу.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 23.07.21

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