В США за неделю в перестрелках погибли 430 человек

В США за семь дней в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек, более тысячи получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC News и организация Gun Violence Archive.

С 17 по 23 июля в Соединенных Штатах произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия – это новый недельный максимум. 430 человек скончались, 1 007 были ранены.

В целом за последнее время отмечается всплеск такого рода инцидентов. Так в прошлом году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В 2021 году число жертв стрельбы уже превысило 23 тысячи, из них более 800 человек – несовершеннолетние.

В США ношение оружия гарантировано конституцией, хотя власти предпринимают попытки ввести ограничения. Американский президент Джо Байден ранее предложил ряд поступательных мер по ограничению наиболее серьезных пробелов в законодательстве в части приобретения и ношения оружия, однако пока его попытки не увенчались успехом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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