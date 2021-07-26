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Понедельник, 26 июля 2021, 10:56 мск

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В США из-за пыльной бури столкнулись 20 машин

В американском штате Юта из-за пыльной бури произошло массовое ДТП. В аварии были повреждены 20 автомобилей, семь человек погибли. Об этом сообщает New York Times.

На трассе, проходящей между штатами, в районе города Кенош днем резко ухудшилась видимость. Грузовики быстро снизили скорость, в них въехали несколько легковушек. В итоге число участников ДТП выросло до 20 авто.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и несколько машин скорой помощи, раненных перевозили в больницы на вертолетах. Несколько пациентов госпитализировали в критическом состоянии. По последним данным, семь человек погибли.

Полоса дороги в южном направлении была перекрыта на несколько часов. Для ликвидации последствий аварии представители дорожного патруля Юты призвали на помощь служащих из других городов.

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