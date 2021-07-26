В университете Финляндии будут обучать блогеров

Университет прикладных наук Тампере разработал обучающую программу для блогеров. Об этом сообщает издание Yle.

Профильная программа Influencers Academy («Академия инфлюэнсеров») дает право получить диплом о высшем профессиональном образовании. Курс рассчитан на 3,5 года обучения и обойдется студентам в 35 тысяч евро. В первый набор возьмут от 20 до 25 начинающих или успешных блогеров.

Студентов будут обучать основам предпринимательства, управления персоналом, бухгалтерскому учету и маркетингу. В качестве дипломного проекта блогеры-бакалавры смогут разработать бизнес-план и по окончании курса основать в Финляндии компанию для поддержки своего блога.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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