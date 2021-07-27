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Вторник, 27 июля 2021, 10:53 мск

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В США самолет эвакуировали из-за фотографии пистолета

В США самолет пришлось эвакуировать из-за шутки подростка. Он отправил пассажирам фотографию пистолета, сообщает The Independent.

Инцидент произошел в международном аэропорту Сан-Франциско. Лайнер компании United Airlines готовился к вылету в Орландо. Юноша распространил снимок пистолета для страйкбола при помощи технологии передачи файлов Airdrop.

Всех пассажиров вывели из самолета и проверили борт на наличие опасных предметов. Тревога оказалась ложной. Повторный досмотр багажа и людей также не показал наличие запрещенных устройств.

Отмечается, что у подростка при себе не было пистолета. Однако ему не разрешили вернуться в самолет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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