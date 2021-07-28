Украина перестанет впускать иностранцев без сдачи биометрии

Правительство Украины изменило правила выдачи въездных виз. Теперь в страну можно попасть только после сдачи биометрических данных. Тех, кто откажется, ставят без визы.

В процедуру оформления въездных виз включили фиксацию оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица. Данные будут храниться пять лет, решили министры на заседании кабмина Украины. Трансляция велась на официальном ютуб-канале.

Биометрию не будут снимать с детей до 12 лет, дипломатов и приезжих со служебным паспортом. К исключениям отнесли и визиты гуманитарного характера.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 28.07.21

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