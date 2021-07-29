В Кении сбежавший из национального парка лев стал причиной опозданий людей на работу и на учебу

В кенийском мегаполисе Найроби лев, сбежавший из близлежащего национального парка, вызвал панику. Из-за этого в среду взрослые приходили на работу поздно, а дети опоздали в школу. Жители микрорайона, расположенного на краю парка, видели его в утренний час пик в канаве, сообщает агентство AFP.

Кенийское управление охраны природы KWS отправило группу немедленного реагирования к месту, где люди видели льва. Хищника удалось усыпить транквилизатором, доставить к ветеринару, надеть ошейник и затем вернуть в резервацию, говорится в заявлении KWS.

«Была ужасная паника, дети пришли в школу поздно, а взрослые опоздали на работу», – рассказала местная школьница Розелин Вангар.

Лев бежал из парка Онгата Ронгай, и местные жители признаются, что животные оттуда убегают часто. В 2019 году сбежавший из парка лев убил одного человека, в марте 2016 года сбежавшее животное пришлось убить, потому что оно напало на человека. В феврале того же года два льва бродили по трущобам Киберы весь день, прежде чем вернуться обратно в место обитания.

Помимо львов, в парке также проживают леопарды, носороги и буйволы.

Найроби – один из самых быстрорастущих городов Африки, построенный на бывших миграционных и охотничьих маршрутах. Защитники природы отмечают, что львы жили здесь раньше людей, поэтому они часто сбегают и бродят по городу – ведь люди занимают их привычное жизненное пространство.

Найроби, Елена Васильева

Найроби. Другие новости 29.07.21

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