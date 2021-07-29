На Кубе за десять дней умерли шестеро соратников Фиделя Кастро

На Кубе в течение десяти дней скончались шестеро высокопоставленных военных. Все они в свое время присоединились к повстанческой армии Фиделя Кастро. Причины смерти не разглашаются. Предполагается, что они стали жертвами коронавирусной инфекции.

29 июля умер Хильберто Антонио Кардеро Санчес. Он присоединился к Кастро в 1957 году, а после революции служил в кубинских Вооруженных силах. 26 июля в возрасте 87 лет скончался бригадный генерал, писатель и историк Армандо Чой Родригес – основатель отделения революционного движения «Движение 26 июля» в провинции Вилья-Клара. В тот же день стало известно о смерти Мануэля Эдуардо Ластрес Пачеко – он сражался под командованием Эрнесто Че Гевары.

24 июля в возрасте 79 умер генерал Рубен Мартинес Пуэнте. 20 июля скончался бывший телохранитель Кастро, генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо. 17 июля не стало бывшего командующего Западной армией и члена Центрального коммунистического комитета Кубы Агустина Пеньи Порреса.

Причины смерти военных не разглашаются. Предположительно, они могли заразиться коронавирусом в ходе личной встречи после протестов, вспыхнувших в стране 11 июля. В правительстве Кубы обстоятельства кончины генералов не комментируют.

Гавана, Зоя Осколкова

Гавана. Другие новости 29.07.21

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