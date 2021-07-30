Цены на кофе вырастут из-за снегопадов и морозов на юге Бразилии

Погодная аномалия в Бразилии спровоцировала рост цен на кофе. Морозы и сильные снегопады на этой неделе обрушились на страну. Температура воздуха в некоторых местах опускалась ниже минус восьми градусов. По прогнозам синоптиков такая погодная аномалия сохранится на ближайшие несколько дней.

Аргентинское телевидение, ссылаясь на источник из бразильского метеорологического института MetSul, сообщает, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул настолько сильных снегопадов не наблюдалось последние тридцать лет. Морозы на юге Бразилии привели к росту цен на кофе на мировых рынках, поскольку угрожают кофейным деревьям, чувствительным к низким температурам. На этой неделе цена на кофе арабика выросла до самого высокого значения за более чем шесть с половиной лет.

По прогнозам бразильских синоптиков в ближайшую пятницу заморозки могут коснуться юга бразильских штатов Гояс и Мату-Гросу-ду-Сул, где выращивают кукурузу. Затем масса холодного воздуха может пройти над штатами Сан-Паулу и Минас-Жерайс, где находится центр производства сахара, цитрусовых и кофе.

Снегопады обрушились на более чем полсотни городов бразильских штатов Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана. Больше всего пострадал от снега самый южный бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, граничащий с Аргентиной и Уругваем. Кроме того, по данным бразильской метеорологической службы Somar Meteorologia, как минимум в семи других городах того же штата был зарегистрирован ледяной дождь.

Бразилия, Иван Бабурин

Бразилия. Другие новости 30.07.21

В Белоруссии возбуждены 4,7 тыс. дел после массовых акций 2020 года. / Черногория выдала России обвиняемого в растрате экс-сенатора. / Сербские учёные подтвердили эффективность всех вакцин от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»