Amazon оштрафовали в Европе на рекордную сумму

Американский гигант Amazon оштрафован в Люксембурге на 746 млн евро за несоблюдение европейских правил в отношении личных данных пользователей интернета. Об этом в пятницу сообщила сама компания, пишет «Фигаро». Отмечается, что назначенный Amazon штраф – это рекордное наказание в Евросоюзе за этот вид правонарушений.

Комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) «утверждает, что обработка данных Amazon не соответствует правилам защиты данных Европейского Союза» , – говорится в сообщении Amazon.

Американская компания сочла решение суда в Люксембурге необоснованным и заявила, что будет «решительно защищаться в этом деле», сообщает «Рейтер».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.07.21

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