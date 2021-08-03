Власти охваченной лесными пожарами Сицилии схватили поджигателей

Карабинеры на Сицилии поймали двух поджигателей, оказавшихся местными жителями. Эта область Италии больше всего пострадала от лесных пожаров.

В нацпарке Неброди правоохранители задержали 80-летнего сицилийца и 25-летнего гражданин Албании, которые пытались поджечь лес. При них нашли зажигалки и емкости с горючим, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Местная служба гражданской обороны заявила, что большинство пожаров случились по вине людей, а естественных возгораний очень мало. Президент Сицилии Нелло Музумечи уверен, что поджигателям нужно давать пожизненные сроки.

Сицилия больше других регионов Италии пострадала от природных пожаров. У тушению привлекли 124 команды пожарных, авиацию и десятки добровольческих команд.

Рим, Наталья Рязанова

Рим. Другие новости 03.08.21

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