В ходе международной операции в Колумбии изъято 116 тонн кокаина

Правительство Колумбии объявило сегодня об изъятии 116 тонн кокаина в ходе совместных военных операций, длившихся полтора месяца в акваториях Карибского моря, а также Тихого и Атлантического океанов совместно со странами Америки и Европы, сообщает Le Figaro с AFP.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил: «Четко скоординированные действия силовых структур разных стран в седьмой фазе операции «Орион» наглядно продемонстрировали, что вместе мы можем эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков».

Колумбия координировала действия с 38 странами Америки и Европы в рамках операции «Орион», проводимой с 2018 года. В ходе операции было арестовано 539 человек разных национальностей, задержано 69 лодок, а также три полупогружных морских аппарата и пять самолетов. В операции участвовали агенты сил безопасности Германии, Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Коста-Рики, Эквадора, США, Испании, Франции, Нидерландов, Панамы, Парагвая и Перу.

По данным ООН, Колумбия – страна, где выращивается больше всего листьев коки в мире: в 2020 году было засажено 143000 гектаров с производственным потенциалом 1228 тонн кокаина. По информации правительства Колумбии, в прошлом году власти изъяли более 500 тонн кокаина и уничтожили 130 000 гектаров плантаций коки.

Богота, август, Иван Бабурин

Богота, август. Другие новости 03.08.21

Дипломатическая война: МИД РФ объявил персоной нон грата дипломата из Эстонии. / ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Зеленскому в приоритетном порядке. / Сербия впервые примет Армейские международные игры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»