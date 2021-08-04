Мексика подает в суд на производителей оружия США

В среду, 4 августа, Мексика подала в федеральный суд Бостона беспрецедентный судебный иск против крупнейших американских производителей оружия, – сообщает Le Figaro с AFP со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрард

В ходе пресс-конференции Марсело Эбрард обвинил американских производителей в разработке видов оружия специально для мексиканских наркодилеров. По данным правительства Мексики, более 17000 убийств в Мексике с 2019 года были связаны с использованием оружия, незаконно ввезенного из США.

Также министр иностранных дел Мексики заявил, что уверен в юридическом качестве поданного иска:«Мы выиграем этот процесс, и нам удастся резко сократить незаконный оборот оружия в Мексике. Наш иск направлен на то, чтобы производители компенсировали мексиканскому правительству нанесенный ущерб», – заявил он.

Марсело Эбрард сказал также, что участие правительства Мексики в споре такого уровня в американском суде является беспрецедентным, и что такие действия получили одобрение президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Иск подан в адрес таких всемирно известных компаний, как Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger and Barrett, которые производят 68% из, более чем полумиллиона единиц оружия, ежегодно ввозимого контрабандой в Мексику.

Мехико, август, Иван Бабурин

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