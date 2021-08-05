США призвали Иран возобновить переговоры по ядерной сделке

США призвали нового президента Ирана Эбрагима Раисси как можно скорее возобновить переговоры по ядерной энергетике. Президент США Джо Байден заявил, что готов вернуться к соглашению 2015 года.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что переговоры по иранской «ядерной сделке» представляют собой безусловный приоритет для США. «Этот процесс не может продолжаться бесконечно», – повторил он, однако выдвигать ультиматум отказался.

США призывают Иран как можно скорее вернуться за стол переговоров. «Наше послание президенту Раисси такое же, как и к его предшественнику. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для поиска дипломатических решений», – заявил Нед Прайс.

Сегодня 5 августа в Тегеране новый президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейид Эбрахим Раиси принес присягу в присутствии членов Совета стражей Конституции – надпарламентского органа, следящего за соответствием законодательства основному закону. Эбрахим Раиси сменил на этом посту Хасана Роухани.

Новый президент Исламской республики Иран заявил, что открыт для «любых дипломатических взаимоотношений ради отмены санкций, подрывающих экономику страны», однако он также предупредил, что Иран давлению не поддастся.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 05.08.21

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