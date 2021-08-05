Иран выступил с предостережением в отношении Израиля

Министерство иностранных дел Ирана предостерегло Израиль от любых военных действий против Исламской Республики. Такое заявление последовало после угроз со стороны Израиля, обвинившего Иран в совершении атаки на нефтяной танкер у берегов Омана.

«В результате нового наглого нарушения международного права израильский режим открыто угрожает Ирану военными действиями», – написал в Твиттере официальный представитель иранской дипломатии Саид Хатибзаде. Он также заявил, что любые безрассудные действия против Ирана будут иметь решительный ответ: «Не подвергайте нас искушению», – предупредил официальный представитель МИД Ирана.

29 июля нефтяной танкер MT Mercer Street, управляемый компанией, принадлежащей израильскому миллиардеру, стал целью нападения у побережья Омана, в результате которого погибли британский охранник и «член румынской команды». США, Великобритания и Израиль обвинили в этой атаке Тегеран. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом заявил о «необходимости сурового ответа».

Тегеран, Иван Бабурин

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