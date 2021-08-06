На удочку рыбака попалась рыба с человеческими зубами (ФОТО)

Американский рыбак поймал рыбу с человеческими зубами. Своим необычным уловом Натан Мартин похвастался в своем Facebook, опубликовав фото выловленной рыбы.

На удочку американца попался кейпкодский карась, или рыба-каторжник. Ее еще называют рыбой с овечьей головой.

Эта рыба обитает в водах Северной Америки. Кейпкодский карась живет возле причалов, мангровых зарослей, рифов и пирсов и может вырастать до 91 см в длину и весить до 9,6 кг, сообщает BBC.

У взрослой рыбы в передней части челюсти расположены резцы, а в верхней челюсти в три ряда растут коренные зубы, как у человека, в нижней – коренные в два ряда. В задней части челюсти у карася находятся мощные зубы-измельчители. Зубы этой рыбе нужны для перемалывания добычи. Похожий на мутанта карась питается мелкими позвоночными, беспозвоночными и растительной пищей.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 06.08.21

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