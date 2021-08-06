В Афганистане против правительственных войск воюют 10 тысяч иностранцев

Как сообщил сегодня постпред Афганистана при ООН Гулям Исхакзай, на стороне Талибана (организация запрещена в России) воюют около 10 тысяч иностранных боевиков.

«За последние недели число атак со стороны «Талибана» (организация запрещена в России) достигло беспрецедентного уровня, уже зафиксировано пять с половиной тысяч различных инцидентов. Талибам (запрещены в России) активно помогают иностранные боевики, принадлежащие к различным террористическим организациям, в том числе к ИГ (организация запрещена в России) и «Аль-Каиде» (организация запрещена в России). Их количество достигает 10 тысяч человек. Афганистан не сталкивался с подобным на протяжении последних 30 лет», – заявил Гулям Исхакзай.

Сегодня в Кабуле у шоссе Дарульаман недалеко от посольства России был убит глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал, – сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на афганское МВД

Также сегодня постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что Страны Центральной Азии встревожены тем, что боевики могут проникнуть в регион из Афганистана под видом беженцев. «Риск проникновения боевиков в Центральную Азию под видом беженцев вызывает обеспокоенность у стран региона», – сказал дипломат.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.08.21

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