Талибы (организация запрещена в России) отклонили предложение США о переходном правительстве

Официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забиулла Муджахед заявил, что они не принимают предложение США о формировании временного правительства в Афганистане, – сообщили сегодня РИА Новости.

«В целом мы не приемлем вариант переходного правительства. Наше требование – это фундаментальное решение, и оно должно быть найдено. Формировать переходное правительство – не наш план», – заявил Забиулла Муджахед.

Кроме того, официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявил, что решение о взятии Кабула будет принято только после установления контроля над другими территориями Афганистана. «Операции спланированы таким образом, что необходимо очистить сначала другие провинции, после чего мы примем решение по Кабулу. Но окончательного решения еще не принято», – сказал он.

В конце июля представители «Талибана» (организация запрещена в России) на встрече с делегациями США и Европы обсуждали вопрос о мирном разрешении конфликта в Афганистане. Американская сторона предложила талибам механизм, предполагающий формирование временного правительства, который, по мнению США, поспособствует скорейшему достижению мира в стране.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.08.21

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