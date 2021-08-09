Бразильские индейцы обвиняют президента страны в геноциде

В понедельник, 9 августа, Ассоциация коренных народов Бразилии (Apib) обратилась в Международный уголовный суд (ICC) с просьбой начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Президента Бразилии обвиняют в политике «геноцида» и «экоцида» коренных племен.

В заявлении Ассоциации (Apib), объединяющей различные региональные организации по борьбе за права коренных народов говорится, что бразильские племена уже выступали в Международном уголовном суде (МУС) против Болсонару, но это первый раз, когда это сделано юристами из числа коренного населения.

«Мы считаем, что в настоящее время в Бразилии происходят преступления против человечности, геноцид и экоцид коренных племен. Ввиду беспомощности нынешней системы правосудия в Бразилии мы обращаемся в Международный уголовный суд (МУС)», – сказала Элой Терена, юридический координатор Apib.

Иск Apib основан на отчетах лидеров и организаций коренных народов, официальных документах, академических исследованиях, а также технических отчетах. По мнению активистов Ассоциации, политика «геноцида» и «экоцида» коренных племен Бразилии была спланирована и реализуется под руководством президента Бразилии Болсонару.

Юристы Apib заявляют, что Жаир Болсонару выступает за открытие для бизнеса земель коренных народов и охраняемых территорий Амазонки, которые уже и так серьезно пострадали от вырубки лесов и незаконных поисков полезных ископаемых.

Кроме того, по данным Apib, вторжения горняков-кустарей и лесорубов на территории местных племен являются одним из главных факторов заражения коренных общин коронавирусом, в результате чего уже погибло 1166 человек и более 57000 инфицированы из почти 900000 коренных жителей.

В последние месяцы, благодаря действиям лоббистов от агробизнеса в парламенте, были внесены различные законопроекты, которые местные жители считают очень опасными. Один из таких законопроектов, уже одобренный Палатой депутатов и подготовленный к рассмотрению Сенате, изменяет существующие правила демаркации земель коренных народов. По мнению юристов Apib данный законопроект направлен на ущемление прав бразильских племен путем уничтожения их среды обитания.

Всего в Бразилии коренные народы составляют 0,5% от 212 миллионов населения, а принадлежащая им земля покрывает 13% территории Бразилии.

Бразилиа, Иван Бабурин

Бразилиа. Другие новости 09.08.21

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