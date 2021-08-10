Мятежники в Афганистане заявили о захвате еще одного крупного города

О захвате административного центра провинции Баглан города Пули-Хумри на севере Афганистана заявил представитель «Талибан» (организация запрещена в России) Забиулла Муджахед, – сообщают РИА Новости.

В своем Twitter Муджахеда оставил сообщение: «Пули-Хумри, центр провинции Баглан, полностью завоеван». Сообщается также, что талибы (организация запрещена в России) захватили администрацию провинции, штаб полиции, местное разведывательное управление и другие учреждения. Боевики продолжают вытеснять из города оставшихся военных афганской армии.

Афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники в силах безопасности также сообщает, что правительственные силы покинули город.

Город Пули-Хумри входит в десятку наиболее крупных городов Афганистана по численности населения. Через него проходит стратегически важная дорога, соединяющая Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на афганском севере. Примерно в сотне километров к югу от Пули-Хумри расположен построенный советскими специалистами тоннель Саланг, который проходит в районе одноименного высокогорного перевала в горах Гиндукуша.

Активизация боевых действий происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.08.21

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