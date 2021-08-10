Жителей Китая эвакуируют на пути миграции слонов

В юго-западной китайской провинции Юньнань эвакуировано более 150 тысяч жителей на время миграции диких слонов, – об этом 10 августа сообщает «Синьхуа».

Почти полтора года назад стадо из 14 слонов покинуло заповедник, где они обитали. Сейчас дикие животные приблизились к провинции Юньнань с населением в 4 млн человек. Эвакуацию провели ради безопасности, как людей, так и животных. Всего за их перемещением следят 25 тысяч полицейских с использованием автомобильной спецтехники и беспилотников.

За время путешествия слоны прошли около 500 км по полям, деревням и городам. По пути следования животные съели урожай на несколько миллионов долларов и повредили несколько зданий.

В Китае живет 300 диких слонов, и все они находятся под строгой охраной государства.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 10.08.21

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