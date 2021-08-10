Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров

Российский самолет Ил-76 приземлился во вторник, 10 августа в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса. Самолет примет участие в ликвидации пожаров, охвативших Грецию.

В аэропорту самолет встречали представители генерального секретариата гражданской защиты и пожарной службы Греции и работники посольства России в Афинах. В ближайшее время ожидается приземление второго Ил-76. Чуть позже в Грецию прибудет самолет Ан-124 с двумя вертолетами МИ-8 на борту, – сообщает РИА Новости.

Два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 направлены в Грецию по поручению президента России Владимира Путина в связи с экстренной просьбой правительства Греции. Сейчас в тушении пожаров в Греции принимает участие российский Бе-200.

В понедельник, 9 августа, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину, а глава МИД Греции Никос Дендиас к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой предоставить авиатехнику для тушения пожаров. Россия безотлагательно откликнулась на просьбу о помощи, и президент Путин поручил увеличить российскую авиационную группировку.

В Греции с начала августа бушуют лесные пожары. Выгорели десятки тысяч гектаров территорий. Наиболее серьезная обстановка наблюдается в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея и на полуострове Пелопоннес.

Афины, Иван Бабурин

Афины. Другие новости 10.08.21

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