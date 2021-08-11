Швейцария вслед за ЕС ввела против Белоруссии новые санкции

Федеральный совет Швейцарии сегодня принял решение о расширении санкций против Белоруссии, введя ограничения в финансовом секторе вслед за аналогичными мерами Европейского союза.

«Федеральный совет сегодня объявляет о дальнейших экономических санкциях против Белоруссии, а именно, – устанавливаются меры контроля за торговлей определенными товарами, а также вводятся ограничения в финансовом секторе. Новые меры вступят в силу в среду, 11 августа 2021 года», – говорится в опубликованном сегодня сообщении на сайте страны.Также санкции введены против белорусского поставщика аэронавигационных услуг «Белаэронавигация».

«В финансовом секторе Федеральный совет ввел ограничения на выпуск и торговлю некоторыми финансовыми инструментами, а также на предоставление займов и услуг страхования или перестрахования правительству Беларуси и другим государственным органам и агентствам», – указано в документе.

Следует напомнить, что 9 августа новые санкции против Белоруссии ввели США, Великобритания и Канада. Ограничения коснулись авиаотрасли и торговли, в частности белорусского калия, нефтепродуктов. Санкции предполагают и блокировку активов официальных лиц Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко.

Берн, Иван Бабурин

Берн. Другие новости 11.08.21

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