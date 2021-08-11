Компания Shell выплатит 95 миллионов евро нигерийцам

Нефтяной гигант Shell в среду, 11 августа, согласился выплатить 95 миллионов евро общинам на юго-востоке Нигерии, чьим землям был нанесен серьезный ущерб нефтяными разливами в 1970-х годах, – сообщает Le Figaro со ссылкой на юридические службы обеих сторон.

Решение суда о выплате истцам 94,9 млн. евро (45,9 млрд. найр) полностью и окончательно удовлетворит ущерб, нанесенный компанией Shell жителям общин юго-востока Нигерии», – говорится в заявлении нигерийской дочерней компании Shell, – Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC).

Люциус Нвоса юрист, представляющий интересы общин Эджама-Эбубу в штате Риверс подтвердил о решении суда в пользу Нигерии, – сообщает AFP.

Абуджа, Иван Бабурин

Абуджа. Другие новости 11.08.21

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