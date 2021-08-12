Очень тревожный сигнал: талибы* захватили столицу ключевой провинции рядом с Кабулом

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»* в четверг, 12 августа, захватили город Газни в 150 км от Кабула, столицу одноименной провинции. Это уже десятый региональный центр, попавший под контроль талибов* за неделю. Об этом сообщил глава совета провинции Газни Насир Ахмад Факири, передает Le Figaro со ссылкой на AFP.

«Я могу подтвердить, что Газни пал перед талибами* сегодня утром. Они захватили ключевые районы города: офис губернатора, штаб-квартиру полиции и тюрьму», – сказал чиновник, отметив, что в некоторых частях города все еще продолжаются бои, но большая ее часть контролируется боевиками. «Талибан»* также заявил, что взял столицу провинции Газни в свои руки.

Газни – ближайшая к Кабулу столица провинции, захваченная мятежниками с тех пор, как они начали свое наступление в мае с началом вывода военного контингента США и НАТО, который должен быть завершен к концу августа.

Взятие Газни является крупнейшим успехом талибов* наряду с захватом Кундуза, стратегического перекрестка на северо-востоке Афганистана. Несмотря на то, что боевики уже давно присутствовали в провинциях Вардак и Логар, в нескольких десятках километров от Кабула, падение Газни является очень тревожным сигналом для афганской столицы. Этот город также является важным стратегическим объектом на главной транспортной оси, соединяющей Кабул и Кандагар, второй по величине город на юге страны. Его захват позволит талибам* перерезать сухопутные пути снабжения афганской армии в южной части страны.

На этой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что «Талибан»* взял под контроль границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном. А высокопоставленный чиновник ЕС заявил Reuters, что талибы* контролируют 65% территории Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Кабул, Наталья Петрова

Кабул. Другие новости 12.08.21

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