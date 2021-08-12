Мужчина погиб из-за взрыва наушников

Житель Индии скончался от ранений, полученных из-за взрыва наушников. Правоохранительные органы проводят расследование, сообщает местное издание TV9Marathi.

Инцидент произошел в населенном пункте Удайпурия в штате Раджастхан. 28-летний мужчина работал дома за компьютером в тот момент, когда на его голове взорвались наушники.

С травмами пострадавшего доставили в больницу. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Некоторые источники сообщили, что у мужчины остановилось сердце, вероятно, из-за удара током.

Известно, что погибший пользовался проводными наушниками. Детали происшествия и причины взрыва устанавливают правоохранители.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 12.08.21

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