Герат пал под натиском антиправительственных сил Афганистана

О взятии одной из крупнейших провинций Афганистана Герат объявил сегодня в Twitter представитель радикального движения Талибан (запрещено в России) Кари Юсуф Ахмади, – сообщают РИА Новости.

Сообщается, что боевики взяли под контроль в Герате многие здания, включая штаб полиции, а также что они освободили всех заключенных, а правительственные силы «сложили оружие».

Также поступают сообщения, что боевикам исламистского движения «Талибан» (запрещено в России) удалось захватить второй по величине город Афганистана Кандагар (около 400 тыс. жителей), – об этом 12 августа написал в Twitter представитель радикалов Забихулла Муджахид. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан – шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.

Источник в движении «Талибан» (запрещено в России) сообщил ранее РИА Новости, что боевики вошли в Кандагар и ведут бои в центре города. «Талибы добрались до центральной части города Кандагар. Региональная больница захвачена, бои идут на главной площади города», – заявил источник агентства.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских войск и их союзников по НАТО, который должен завершиться к 11 сентября. Боевикам удалось взять под контроль обширные участки границы с соседними странами и закрыть въезд в Афганистан.

По данным Евросоюза, талибы (запрещено в России) контролируют до 65% территории Афганистана. За последние несколько дней боевики движения взяли под свой контроль несколько столиц афганских провинций, среди них Зарандж (провинция Нимроз), Шиберган (провинция Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции), Кундуз (столица одноименной провинции), Айбак (провинция Саманган), а также Фарах (одноименная провинция).

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 12.08.21

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