Польша вводит ограничения на вещание «неевропейских» телекомпаний

Польский Сейм одобрил поправки к закону о телерадиовещании, которые предложила правящая партия «Закон и справедливость» (PiS). Теперь деятельность СМИ с долей неевропейского капитала свыше 49% будет ограничена. Польские власти объясняют эти поправки заботой о нацбезопасности. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его основная цель облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе «из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства».

Поправки привели к развалу правящей коалиции. Партия «Закон и справедливость» лишилась 13 голосов в Сейме, то есть теперь у нее нет большинства и ей придется теперь искать поддержки у других партий.

Принятие законопроекта ставит под большой вопрос вещание американской компании Discovery, владельца TVN, одного из самых популярных телеканалов Польши, и ее дочернюю компанию TVN24, которая занимается новостями. Лицензия новостного канала истекает 26 сентября, а ее продления TVN24 ждет уже полгода, – сообщает POLITICO.

Discovery назвал закон «атакой на основные демократические принципы свободы слова, независимости СМИ и прямой дискриминацией в отношении TVN и Discovery».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал польские власти не принимать поправки – законопроекту еще предстоит пройти голосование в польском Сенате, большинство мест в котором занимает оппозиция. По мнению Блинкена, закон может подорвать инвестиционный климат Польши: «США глубоко обеспокоены принятым нижней палатой парламента Польши законопроектом, который ставит под удар самый популярный независимый новостной канал, являющийся одной из крупнейших инвестиций США в стране».

Как рассказывает RTVI, в правительстве Польши утверждают, что закон направлен не против американского влияния на медиарынке. Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий так пояснил смысл закона: «Давайте представим, что какое-либо СМИ в Польше – крупный интернет-сайт или телевидение, радиостанцию или газету купит российская, китайская или арабская компания. Нам это надо?».

Поправки к польскому закону о СМИ вызвали возмущение и Брюсселя, не меньшее, чем судебная реформа и позиция Варшавы в отношении ЛГБТ-сообщества.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 12.08.21

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