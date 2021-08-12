Вашингтон направляет войска в аэропорт Кабула для эвакуации дипломатов

«США отправляют 3000 военнослужащих в аэропорт Кабула, чтобы обеспечить эвакуацию части персонала из своего посольства в Афганистане, которое будет сокращено в связи с наступлением талибов», – объявило в четверг, 12 августа, министерство обороны США, – сообщает AFP.

«Три тысячи американских солдат присоединятся к 650 все еще находящимся в Афганистане. Еще 3500 солдат будут отправлены в Катар, чтобы их можно было отправить в качестве подкрепления, если ситуация ухудшится», – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Вашингтон ускорит эвакуацию переводчиков и других афганских вспомогательных подразделений вооруженных сил США, которым могут угрожать репрессии в случае прихода к власти талибов», – сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс. При этом он заверил, что «о полной эвакуации речь не идет. Посольство остается открытым».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 12.08.21

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