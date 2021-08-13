Правительство Великобритании созвано на экстренное заседание по ситуации в Афганистане

Экстренное кризисное совещание правительства Великобритании для осуждения обострившейся ситуации в Афганистане созвал во второй половине дня сегодня, 13 августа, премьер министр Содиненного королевства Борис Джонсон, – сообщил представитель Даунинг стрит.

Как сообщают СМИ, талибы (запрещено в России) сегодня, 13 августа, захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, всего в 50 км к югу от Кабула. Ранее они захватили Лашкар-Гах, столицу провинции Гильменд на юге Афганистана, через несколько часов после падения Кандагара, второго по величине города страны. Силы Талибана (запрещено в России) сейчас контролируют почти половину столиц провинций Афганистана, которые пали всего за восемь дней.

В четверг, 12 августа, Лондон объявил об отправке около 600 солдат для эвакуации британских граждан из Афганистана в связи с успешным продвижением Талибана (запрещено в России). Накануне Вашингтон объявил об отправке тысяч солдат в Кабул для эвакуации дипломатов или граждан перед лицом стремительного продвижения талибов к столице Афганистана. Об эвакуации своих граждан сегодня также сообщили Норвегия и Дания.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес негативно оценил решение США и НАТО вывести свои войска из Афганистана, также он подверг критике соглашение подписанное в Дохе в феврале 2020 года между бывшим президентом США Дональдом Трампом и талибами.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 13.08.21

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