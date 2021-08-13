В посольстве США в Кабуле уничтожают документы

Уничтожить секретные материалы и эвакуироваться приказано персоналу посольства США в Кабуле, – такую информацию получили на условиях анонимности журналисты NPR.

Также в служебной записке говорится о приготовлениях к чрезвычайной ситуации, проводимых американскими дипломатами в посольстве, включая уничтожение конфиденциальных документов и компьютеров, – сообщают СМИ.

На условиях анонимности официальные лица сообщили NPR, что сокращение штата будет очень значительным, посольство будет эвакуировано, и в Кабуле останется работать очень небольшая группа специалистов консульства. Так же по имеющейся информации, США призвали талибов не нападать на посольство и отбывающих американских дипломатов. Следует отметить, что в американской дип.миссии остается много афганских работников, их будущее остается неясным.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 13.08.21

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