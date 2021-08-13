Генсек ООН обратился к Талибану (запрещено в России) с призывом

С призывом немедленно прекратить свое наступление на правительственные силы и вернуться за стол переговоров обратился к боевикам движения Талибан (запрещено в России) Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, – сообщается на сайте ООН.

Антониу Гутерриш отметил, что только за последний месяц больше 1000 человек были убиты или ранены в результате нападений на гражданских лиц, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат и, по меньшей мере, 241 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Больницы переполнены, а запасы продовольствия и медикаментов сокращаются, разрушаются дороги, мосты, школы, клиники и другая критически важная инфраструктура. Я призываю все стороны обратить внимание на тяжелые потери в результате конфликта и его разрушительные последствия для гражданского населения», – говорится в призыве Генсека ООН.

«Обеспокоенность вызывают сообщения о том, что талибы вводят серьезные ограничения в области прав человека в районах, находящихся под их контролем, особенно в отношении женщин и журналистов. Ужасно и душераздирающе видеть сообщения о том, что с таким трудом завоеванные права афганских девочек и женщин отнимаются у них», – подчеркивает в своем призыве Генеральный секретарь ООН.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее также выступил с предостережением, что даже, если талибы силой захватят власть в Афганистане, то движение столкнется с непризнанием мирового сообщества, изоляцией, отсутствием международной поддержки.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 13.08.21

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