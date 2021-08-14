В Афганистане боевики захватили очередную провинцию

В Афганистане боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» объявили о захвате центра провинции Пактика – города Шаран на юго-востоке страны. Под контроль моджахедов перешли резиденция администрации губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательный центр и все другие важные объекты.

Как утверждают представители движения, солдаты правительственных сил сдались, захвачена вся их техника. Пока официальные структуры не комментировали происходящее. Если информация о захвате Шарана подтвердится, то это будет 19 из 34 провинциальных столиц, захваченных радикалами, передает «Интерфакс».

Как сообщается, сегодня утром боевики заявили о начале штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх на северо-западе страны и захвате радиостанции в городе Кандагар, который был взят под контроль на этой неделе в результате масштабного военного наступления.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность. Тем не менее, активные бои продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Наиболее ожесточенные столкновения идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских войск и их союзников по НАТО, который должен завершиться к 11 сентября. Боевикам удалось взять под контроль обширные участки границы с соседними странами и закрыть въезд в Афганистан.

Кабул, Светлана Антонова

Кабул. Другие новости 14.08.21

Тепловой рекорд: июль стал самым жарким месяцем в мире. / Устрашение и дестабилизация: военные учения в Косово – тревожный сигнал для Белграда и Москвы. / Генсек ООН обратился к Талибану (запрещено в России) с призывом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»