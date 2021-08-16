ООН призвал мир объединиться против терроризма

Объединиться международное сообщество для «устранения террористической угрозы» призвал сегодня в понедельник,16 августа, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после захвата Кабула талибами (запрещено в России).

Сегодня на экстренном заседании Совета безопасности в штаб-кваритре ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество объединиться, «чтобы гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет использоваться в качестве платформы или убежища для террористических организаций».

Генсек ООН также призвал Совет Безопасности и международное сообщество «действовать сообща, а также использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы со стороны Афганистана».

Антониу Гутерриш также призвал Талибан (запрещено в России) и все стороны уважать и защищать международное гуманитарное право, а также права и свободы всех людей. Также Генсек ООН заявил, что он особенно обеспокоен сообщениями о растущих нарушениях прав человека афганских женщин и девочек. «Мы получаем ужасающие сообщения о серьезных нарушениях прав человека по всей стране», – добавил Гутерриш.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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