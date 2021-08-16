ХАМАС поздравил талибов (запрещено в России) с победой

ХАМАС поздравил Талибан (запрещено в России) с победой и поприветствовал «конец американской оккупации на всей афганской земле», – сообщает Interfax со ссылкой на AP.

В своем заявлении ХАМАС «высоко оценивает мужество талибов (запрещено в России), возглавивших освободительную войну и победивших». В распространенном заявлении говорится, что «уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы». Также ХАМАС пожелал афганцам и их руководству успехов «на пути достижения единства, стабильности и процветания» их страны.

15 августа боевики Талибана (запрещено в России) вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы (запрещено в России) заявили о нежелании формировать коалиционное правительство, а тип власти и форму правления они определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Рамалла, Иван Бабурин

Рамалла. Другие новости 16.08.21

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