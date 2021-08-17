Военные формирования вице-президента Афганистана начали оказывать сопротивление талибам

Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили сегодня у талибов (запрещено в России) район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула и ведут сейчас бои в Панджшере, – сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Также, по словам источника, «силы генерала Абдул-Рашида Дустума в количестве порядка 10 тыс. бойцов и военнослужащие афганской армии с оружием направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил Амруллы Салеха .

Вице-президент Салех сегодня,17 августа, объявил себя временным главой Афганистана. Он указал, что согласно конституции страны в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. Граждан страны он призвал «присоединиться к сопротивлению» боевикам Талибана (запрещено в России). Он подчеркнул, что в отличие от США и НАТО афганцы никогда не теряли присутствия духа.

Сегодня же, 17 августа, состоялась первая после взятия Кабула пресс-конференция с участием представителя талибов (запрещено в России) Забихуллы Муджахида, который заверил, что Талибан (запрещено в России) не позволит использовать территорию Афганистана в качестве плацдарма против кого-либо, что боевики движения контролируют все границы Афганистана. Также Забихулла Муджахид подчеркнул, что движение не хочет иметь врагов.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 17.08.21

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