Афганистан отказывается от демократии

Страна будет управляться в соответствии с законами шариата, демократии в Афганистане не будет, – заявил представитель Талибана (запрещено в России) Вахидулла Хашими.
«Демократической системы в Афганистане в принципе не будет, потому что эта система не имеет никакого отношения к нашей стране. Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должен быть применим в Афганистане, потому что ответ и так очевиден – это закон шариата», – сообщает Рейтер со ссылкой на слова Хашими.
Представитель талибов (запрещено в России) также рассказал о планах создать новые национальные вооруженные силы, в которые могут войти военнослужащие правительственных войск, если пожелают.
Ранее, 16 августа, представитель талибов (запрещено в России) Мухаммед Наим, когда объявлял об окончании войны, заявил, что «форма правления в государстве прояснится в ближайшее время».
На следующий день, 17 августа, представители Талибана (запрещено в России) потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Также они заявили, что «не хотят никому мстить», и издали акт о помиловании всех, кто был против них.
Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники движения заявили, что «не хотят, чтобы женщины были жертвами».
Кабул, Иван Бабурин
Кабул. Другие новости 18.08.21
Черногория не обязана принимать афганских беженцев. / Меркель и Путин придумали, как разрушить украинскую «матрицу» руками Зеленского – Климкин. / Американский дипломат заявил о намерении объединить и возглавить всех албанцев. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube