Вопросы о форме одежды афганских женщин и их праве на учебу будут решать богословы

Вопрос о праве афганских женщин на учебу и работу будет решать совет исламских богословов, также им предстоит решить, какой будет форма обязательной одежды для женщин, – сообщает Рейтер со ссылкой на слова представителя движения Талибан (запрещено в России) Вахидуллы Хашими.

«Наши улемы (богословы) решат, будет ли позволено девочкам ходить в школу или нет. Также им предстоит решить, какой будет форма обязательной одежды для женщин», – заявил Хашими в интервью агентству Рейтер.

Ранее сообщалось, что талибы (запрещено в России) не требуют от женщин ношения бурки, одежды полностью закрывающей тело, ограничиваясь хиджабом, платком, который оставляет открытым лицо.

Во вторник, 17 августа, официальный представитель движения Талибан (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что они ценят значение женщин в обществе и верят, что они еще сыграют свою роль в строительстве страны.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 18.08.21

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