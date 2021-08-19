Взрыв на религиозном шествии в Пакистане унес жизни трех человек

В Пакистане произошел взрыв во время религиозного шествия. По меньшей мере три человека погибли и более 50 пострадали.

Как сообщила Associated Press со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в городе Бахавалнагар во время шествия мусульман-шиитов.

Лидер шиитов Хавар Шафкат осудил нападение и призвал правительство усилить безопасность на подобных мероприятиях, которые продолжаются в других частях страны.

В свою очередь представитель полиции города Мохаммад Асад заявил, что коммуникация со службами спасения в районе происшествия была затруднена, так как власти приостановили обслуживание мобильной связи по всей стране накануне шиитского фестиваля Ашура.

Исламабад, Зоя Осколкова

Исламабад. Другие новости 19.08.21

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