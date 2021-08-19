Талибан (запрещено в России) начал розыск «коллаборационистов»

Афганцев, сотрудничавших с США и силами НАТО, начали активно разыскивать боевики движения Талибан (запрещено в России), – сообщает New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.

В документе, на который ссылаются журналисты, говорится, что боевики обходят дома и «угрожают убить или арестовать членов семей лиц из их списка, если те не сдадутся сами». Отмечается, что в этот список входят многие из тех, кто ожидает сейчас эвакуации в аэропорту Кабула.

Следует отметить, что информация в документе противоречит публичной позиции Талибана (запрещено в России), представители которого заявляли, что «война окончена и движение не будет мстить тем, кто воевал против них».

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 19.08.21

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