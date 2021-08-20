В британской церкви появилось объявление для фанатов Дракулы

В Великобритании сотрудникам церкви так надоели туристы с вопросами о могиле Дракулы, что им пришлось повесить объявление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дело в том, что церковь Святой Марии, которая была построена почти тысячу лет назад, упоминается в готическом романе ужасов Брэма Стокера «Дракула». Собор часто посещают фанаты самого известного в мире вампира.

Многие туристы обращаются к сотрудникам церкви, чтобы те показали им место захоронения Дракулы. При этом далеко не все понимают, что вампиров не существует, а Дракула – лишь вымышленный персонаж.

В результате на дверях церкви появилось объявление: «Пожалуйста, не спрашивайте сотрудников, где находится могила Дракулы, поскольку ее нет. Спасибо».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.08.21

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