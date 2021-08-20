российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 августа 2021, 16:09 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В британской церкви появилось объявление для фанатов Дракулы

Фото: Pixabay

В Великобритании сотрудникам церкви так надоели туристы с вопросами о могиле Дракулы, что им пришлось повесить объявление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дело в том, что церковь Святой Марии, которая была построена почти тысячу лет назад, упоминается в готическом романе ужасов Брэма Стокера «Дракула». Собор часто посещают фанаты самого известного в мире вампира.

Многие туристы обращаются к сотрудникам церкви, чтобы те показали им место захоронения Дракулы. При этом далеко не все понимают, что вампиров не существует, а Дракула – лишь вымышленный персонаж.

В результате на дверях церкви появилось объявление: «Пожалуйста, не спрашивайте сотрудников, где находится могила Дракулы, поскольку ее нет. Спасибо».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.08.21

Сербия поможет Зимбабве вакциной от коронавируса. / Черногория ужесточила правила въезда в страну. / Турция ввела новые ограничения из-за Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Сербия поможет Зимбабве вакциной от коронавируса

Черногория ужесточила правила въезда в страну

Косово стало лидером по темпам заболеваемости коронавирусом

Меркель расставит точки над «i»: Германия не заинтересована решать газовые проблемы Украины

Сербия готова временно принять беженцев из Афганистана

Зеленский зря рассчитывает на Меркель и Байдена: Киеву придется изменить свою политику в отношении Донбасса

Приштинские власти обратились к Украине, Грузии и Азербайджану с просьбой признать независимость Косово

Черногория не обязана принимать афганских беженцев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Туризм, Европа,