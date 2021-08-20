У талибов (запрещено в России) отбили три района

Глава Минобороны Афганистана Бисмилла Мохаммади, подчиняющийся президенту Гани, который находится сейчас в ОАЭ, написал в Twitter, что силы сопротивления отбили у талибов (запрещено в России) три района афганской провинции Баглан, – пишет Коммерсантъ.

Мохаммади написал: «Силам народного ополчения Афганистана удалось отбить у боевиков движения Талибан (запрещено в России) три района в провинции Баглан. Противостояние террористическому Талибан (запрещено в России) это обязанность каждого из нас. Районы Пули-Хесар, Дехэ-Салах и Бану перешли под контроль отрядов народного ополчения. Противостояние продолжается»

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 20.08.21

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