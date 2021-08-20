США приостановили эвакуацию беженцев из аэропорта Кабула на несколько часов по причине отсутствия мест в самолетах.

CNN сообщают, что за последние восемь часов из Кабула не вылетал ни один американский самолет. По данным агентства AP на вечер пятницы, 20 августа, в аэропорту в ожидании вылета скопилось порядка 10 тысяч человек, уже прошедших досмотр. Из-за переполненности помещений американским военным пришлось закрыть доступ на территорию аэропорта. По данным CNN, американцы сейчас ищут страны готовые принять беженцев.

Катар согласился принять 8000 афганцев, имеющих специальные иммиграционные визы.

По сообщению CNN, США также планируют доставлять афганцев в Германию на авиабазу в Рамштайн. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас подтвердил, что Германия договорилась с Соединенными Штатами о том, что база может использоваться в качестве транзитного пункта для беженцев из Афганистана, ищущих защиты США.

В пятницу, 20 августа, Объединенные Арабские Эмираты объявили, что по запросу США они смогут принять 5000 афганцев на срок в десять дней.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что США направляют консульский персонал в Катар и Кувейт для помощи в организации транзитных пунктов. Албания, Косово, Северная Македония и Уганда также предложили временные убежища афганцам, покидающим страну.

По данным агентства AP, неясно, сколько еще людей необходимо эвакуировать. По данным Госдепартамента США, в Афганистане проживало до 15 000 американцев и членов их семей, сколько из них осталось сейчас – не известно. Не понятно также, получится ли при существующих темпах эвакуации вывезти всех американских граждан к 31 августа – сроку, к которому американские все войска должны покинуть страну.

В свою очередь Джо Байден обещал, что Соединенные Штаты не оставят никого из своих граждан, даже, если придется оставить американские войска в Кабуле и после 31 августа.

По данным агентства AP, в районе аэропорта афганской столицы сейчас находится более 5000 американских военнослужащих.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 20.08.21

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