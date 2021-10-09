В Турции заявили о задержании шпионов с российским паспортом

Спецслужбы Турции заявили о задержании шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже и подготовке вооруженного нападения с целью доступа к секретной информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецоперация проводилась одновременно в Стамбуле и Анталье. Во время обысков у задержанных изъяли три пистолета, глушитель, лазерный целеуказатель и патроны.

Гражданами какой страны являются подозреваемые, пока не сообщается, однако в видео задержания, продемонстрированном телеканалом TRT Haber, среди изъятых документов мелькают паспорта с российским гербом.

Стамбул – Анталья, Игорь Юров

Стамбул – Анталья. Другие новости 09.10.21

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