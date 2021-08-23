СМИ: Папа Римский Франциск решил отречься от престола

Папа Франциск может отречься от Апостольского престола из-за состояния здоровья, пишет итальянская газета Libero.

В декабре понтифику исполнится 85 лет – столько же, сколько было его предшественнику Бенедикту XVI в момент отречения.

«В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти», – отмечает издание. Официальных заявлений пока не поступало.

4 июля в одной из римских клиник папе Франциску провели плановую операцию на кишечнике. Понтифик провел в больнице десять дней и 14 июля вернулся в Ватикан.

Папа Франциск был избран на престол в 2013 году.

Ватикан, Наталья Петрова

Ватикан. Другие новости 23.08.21

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