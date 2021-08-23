В Индии 75 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней

В Индии десятки верующих добровольно закидали друг друга камнями. За медицинской помощью обратились 75 человек. Об этом сообщает The Times of India.

Ежегодный религиозный фестиваль Bagwal прошел на территории храма Девидхура в индийском штате Уттаракханд. Верующие забрасывали друг друга камнями, чтобы задобрить богов.

Каждый год в этом побоище травмы получают десятки человек. Дошло до того, что местные власти через суд запретили жителям использовать камни и предложили заменить их фруктами и цветами.

Однако индусы не согласились с подобной мерой. Они опасаются, что божество, не получившее кровавой жертвы, будет им мстить.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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