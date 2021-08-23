Турция отказалась принимать афганских беженцев

«Турция – это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца из Афганистана», – заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, сообщают РИА Новости.

Как заявил г-н Челик, президент Турции Тайип Эрдоган выступает за поиск всеобъемлющего решения кризиса в Афганистане.

«Президент Турции ведет интенсивные переговоры. Он обсуждал ситуацию в Афганистане с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мы внимательно отслеживаем тему прав человека в Афганистане, перешедшем под управление Талибана (запрещено в России). Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма», – заявил журналистам пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Анкара, Иван Бабурин

Анкара. Другие новости 23.08.21

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