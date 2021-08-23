США из Афганистана вывезли 42 тысячи человек

С конца июля США эвакуировали из Афганистана 42 тысячи человек, причем 37 тысяч вывезены после 14 августа, – сообщил в ходе брифинга сегодня, 23 августа, представитель Минобороны США Хэнк Тэйлор.

Хэнк Тэйлор также уточнил, что только за минувшие сутки США вывезли из Кабула более 16 тысяч человек.

По словам представителя Минобороны США за все время для эвакуации было привлечено 18 самолетов шести коммерческих авиаперевозчиков. Всего для перевозки такого количества людей потребовалось 25 самолетов С-17, три С-130 и 61 военный рейс.

Самолеты США доставляют эвакуированных в основном в Доху, Исламабад и Ташкент, откуда их должны доставлять в специальные лагеря. Лагеря для беженцев подготовлены в Албании (на 450 человек), Косово, Северной Македонии (на 300 человек), Катаре, Уганде (на 2000 человек), Колумбии. Кувейт оговорил, что через свою территорию сможет пропустить не более 5 тысяч беженцев. В свою очередь Таджикистан в июле заявил о готовности принять у себя 100 тысяч человек, но, вероятно, речь идет в первую очередь об афганских таджиках, многие из которых сейчас воюют с талибами (организация запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье. В этих лагерях беженцы будут ждать разрешения на въезд в те государства, где они хотели бы попросить убежища, сообщает Российская газета.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 23.08.21

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