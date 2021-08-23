За время операции по эвакуации из Афганистана в транспортных самолетах родилось трое детей

Три ребенка родились на бортах самолетов во время эвакуационных рейсов из Афганистана, – заявил глава транспортного командования Вооруженных сил США генерал Стив Лайонс.

«Я очень воодушевлён новостями, что ребенок родился, когда самолет приземлился на базе Рамштайн», – поделился с журналистами глава транспортного командования Вооруженных сил США.

Он также отметил, что было больше случаев родов во время эвакуационных рейсов.

На уточняющий вопрос о количестве новорожденных генерал ответил, что, по последним данным, во время эвакуационных рейсов из Афганистана родились трое детей.

Лайонс рассказал также, что во время каждого полета на эвакуационных бортах присутствуют врачи, а медицинский осмотр является частью процедуры проверки и посадки на борт.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 24.08.21

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