«Афганские специалисты – госслужащие, инженеры и другие, вывозятся из страны американцами и их союзниками. Мы просим прекратить делать это», – заявил пресс-секретарь Талибана (запрещено в России) Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле. При этом представитель Талибана (запрещено в России) напомнил об их «твердой позиции», что эвакуация должна завершиться 31 августа, – сообщает Reuters.

«Силы Запада должны эвакуировать из Афганистана только своих соотечественников, а не вывозить квалифицированных афганцев», – заявил представитель режима талибов во вторник, 24 августа.

Забихулла Муджахид также сказал, что афганские женщины, работающие в сфере госслужбы или в административных органах, смогут вернуться на работу, когда будет обеспечена их безопасность. «Мы хотим, чтобы они продолжили работать, но для обеспечения их безопасности пока они должны оставаться дома», – пояснил пресс-секретарь Талибана (запрещено в России).

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 24.08.21

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